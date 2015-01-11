Завершены поиски 41-летней женщины, пропавшей в Челябинской области

41-летняя жительница Озерска, переставшая выходить на связь с близкими 2 мая, найдена.

Как сообщили в УМВД по ЗАТО Озерск, женщину удалось разыскать на территории закрытого города. Все это время она находилась у знакомых.

— Женщину разыскали сотрудники полиции, за время отсутствия противоправных действий в отношении нее не совершалось, — уточнили в УМВД по ЗАТО Озерска.

Напомним, ориентировка на пропавшую была опубликована полицейскими 15 мая, к вечеру следующего дня женщина была найдена.

https://u24.ru/news/43877/zaversheny-poiski-41-letney-zhenschiny-propavshey-v