Завершены поиски 41-летней женщины, пропавшей в Челябинской области

41-летняя жительница Озерска, переставшая выходить на связь с близкими 2 мая, найдена.
Как сообщили в УМВД по ЗАТО Озерск, женщину удалось разыскать на территории закрытого города. Все это время она находилась у знакомых.
— Женщину разыскали сотрудники полиции, за время отсутствия противоправных действий в отношении нее не совершалось, — уточнили в УМВД по ЗАТО Озерска.
Напомним, ориентировка на пропавшую была опубликована полицейскими 15 мая, к вечеру следующего дня женщина была найдена.
https://u24.ru/news/43877/zaversheny-poiski-41-letney-zhenschiny-propavshey-v
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