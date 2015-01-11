Экс-руководители «Иртяша» заплатят миллионы из собственного кармана

Завершилось длительное разбирательство по озёрской телерадиокомпании-банкроту

Два бывших директора муниципальной телерадиокомпании «Иртяш», Андрей Ращенко и Светлана Гурина, должны выплатить по обязательствам обанкроченного предприятия по 963 173 руб. 88 коп и 1 934 648 руб. 18 коп. соответственно. Такое определение вынес судья Арбитражного суда Челябинской области Сергей Строганов.

Разбирательства по привлечению к так называемой субсидиарной ответственности по обязательствам МУП ОТРК «Иртяш» бывших руководителей длились в Челябинском Арбитраже почти два года. Инициатор заявления, конкурсный управляющий ликвидированного МУПа Сергей Дюрягин, просил суд привлечь к ответственности всех директоров, начиная с 2013 года, а также учредителя предприятия – администрацию Озёрского городского округа. Общая сумма субсидиарной (совместной) ответственности, по мнению Дюрягина, составляла почти три миллиона рублей.

В числе «должников» в заявлении конкурсного управляющего числился также экс-директор «Иртяша» Владимир Мизин. Однако, наряду с администрацией Озёрска, Мизину удалось избежать миллионного обязательства. Судья Строганов решил, что «доводы конкурсного управляющего об обязанности руководителя должника Мизина В.А. обратиться с заявлением о признании МУП «ОТРК «Иртяш» до 10.02.2013 г. является необоснованным. Наличие в определенный период задолженности перед отдельным кредитором само по себе не свидетельствует о наличии обязанности руководителя должника обратиться в суд с заявлением о признании общества банкротом. Доказательств того что должник отвечал признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества суду не представлено».

Администрация Озёрского городского округа ушла от субсидиарной ответственности по долгам ОТРК со следующей формулировкой: «Для привлечения виновного лица к гражданско-правовой ответственности необходимо доказать наличие состава правонарушения, включающего наличие вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступившим вредом, вину причинителя вреда. Бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на лице, заявившем о привлечении к ответственности. Для привлечения лица к ответственности необходимо установить, какие конкретно действия или указания именно этого лица привели к банкротству должника». По мнению суда, этого сделано не было.

Определение может быть обжаловано в течение 10 дней.

Озёрск.ру