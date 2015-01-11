Под Кыштымом снова горит лес

В Кыштымском городском округе вновь горит лес – огонь разыгрался в окрестностях поселка Тайгинка.

По данным на утро пятницы, 18 мая, горит около 70 гектаров лесной площади, огнем пройдено уже более 10 километров.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Местные СМИ сообщают также о действующем низовом пожаре в районе нового кладбища.

Напомним, в Кыштыме возбуждено уголовное дело по факту масштабного пожара в садоводческом товариществе «Восточный», где 14 мая огнем было уничтожено 23 садовых участка. Всего в городском округе огонь повредил уже 1 200 гектаров леса, тогда как за весь пожароопасный период прошлого года – 32 га.+

По данным Челябинского Гидрометцентра, сегодня и завтра, 18 и 19 мая на всей территории Южного Урала сохраняется высокая пожарная опасность – IV класс горимости по региональной шкале. В связи с возникновением лесных пожаров сохраняется вероятность возникновения ЧС.

https://dostup1.ru/accident/Pod-Kyshtymom-snova-gorit-les_106478.html