Отец подростка в Магнитогорске «заминировал» школу в день экзамена

По факту лжеминирования школы № 10 в Магнитогорске, из-за которого утром, 18 мая, спасатели экстренно эвакуировали более 700 человек, задержан отец одного из учеников.

По версии полицейских, отец мальчика устроил скандал с руководством школы, который закончился угрозой подрыва учебного заведения. Причиной стал тот факт, что подростка не допустили на пробный экзамен, оставив учиться на второй год. Сотрудники образовательного учреждения испугались эмоционального мужчину и позвонили в полицию.

Инцидент произошёл около 9 часов утра. На место вызова оперативно приехали спасательные службы. Они эвакуировали более 700 человек — учителей и учеников школы, а также жителей близлежащих домов. Здание образовательного учреждения обследовали кинологи с собаками. Взрывных устройств обнаружено не было.

Отметим, что стражи правопорядка также отрабатывают вторую версию случившегося. Из-за намеченного на сегодня экзамена звонок о бомбе могли сделать сами ученики школы.

http://www.chel.aif.ru/