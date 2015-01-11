Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня понедельник 21 мая 2018 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 15 град. С • атмосферное давление 740 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 90 % • ветер западный 1-2 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 3 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: 1 В сетях холодного водоснабжения Монтажников 52, Луначарского 23 п-3,4 С 9 до 12 часов Кирова 8 С 9 до 13 часов Музрукова 37 п-1,2, Октябрьская 34,36,38 С 9 часов до окон. 2 В сетях электроснабжения Уральская 16,18, Космонавтов 9,11, Советская 35 С 8.30 до 17 час. П. Татыш ул. Мичурина С 9.30 до 16 часов 3 В сетях горячего водоснабжения Монтажников 52, Луначарского 23 п-3,4 С 9 до 12 часов Кирова 8 С 9 до 13 часов Музрукова 37 п-1,2, Семенова 3 с 8 по 11 п, Музрукова 36,41 С 9 часов до окон. Герцена 8 С 10 до 15 часов Гайдара 23 п-1 С 13 часов до ок. Вниманию жителей округа! По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале). В связи со сложной пожарной обстановкой и ростом количества природных пожаров в лесных массивах с 28 апреля 2018 г. и до особого распоряжения на всей территории Челябинской области введен особый противопожарный режим. На период особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - вход и въезд в лесные массивы; - организация сельскохозяйственных палов, выжигание травы в садовых и огородных товариществах; - разведение костров на берегах озер, в лесных массивах. 2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3.Лесопожарная обстановка: в норме. С 28 апреля 2018 г. на основании постановления правительства Челябинской области №178-П от 28.04.2018 г. введен «Особый противопожарный режим». 2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. 2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 21 мая 2018 года 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачная погода с прояснениями, в большинстве районов небольшие дожди, местами умеренные, ночью в горах до сильных, в отдельных районах грозы, днем в южных районах возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, отдельные порывы 12-18 м/с. Температура воздуха ночью плюс 13-18º, на севере плюс 8-13º, днем плюс 16-21º, на юге до плюс 26º. ОЯ: не прогнозируются. НЯ: не прогнозируются. 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,4). 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 211 обращений граждан. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/35911/ Нашли ошибку? 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Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС