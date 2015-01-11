Более 2 млрд рублей задолжали южноуральские коммунальщики поставщикам газа

Более 2 млрд рублей задолжали коммунальщики поставщикам газа, об этом было заявлено на совещании в правительстве Челябинской области.

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль поручил главам и руководителям коммунальных предприятий максимально погасить задолженность до начала отопительного сезона.

«Сейчас законодательно по требованию ресурсоснабжающей организации либо по волеизъявлению собственников можно перейти на прямые расчеты. Практика показывает, что так процент оплаты всегда выше – от 5 до 15 процентов. С привычкой не платить будем жестко бороться!», – отметил Сергей Шаль.

Добавим, что «лидерами» в рейтинге должников стали следующие территории: Златоуст, Катав-Ивановский, Еманжелинский и Саткинский муниципальные районы.

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