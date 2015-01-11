Юные фотографы победили в «Палитре мгновений»

13 мая 2018 года были подведены итоги XIII Уральского регионального конкурса-выставки детской и юношеской фотографии «Палитра мгновений».

В этом году в ней приняли участие 74 учреждения города Челябинска и Челябинской области. Всего на конкурс было представлено 1620 работ. После оценки жюри и подведения итогов в экспозицию выставки вошло 527 фоторабот.

Как всегда удачно в конкурсе-выставке детской и юношеской фотографии «Палитра мгновений», приняли участие воспитанники фотостудии «Класс!» МБУ ДО «СЮТ» г. Озерска. Победителями стали:

- Шишкина Ирина - 1 место в номинации «Животные», 2 место в номинации «Портрет», 3 место в номинации «Натюрморт»;

- Растворова Карина - 2 место в номинации «Натюрморт», в номинации «Портрет»;

- Баданова Юлия – 2 место в номинации «Животные», 3 место в номинации «Этюд»;

- Тетеревенков Лев – 2 место в номинации «Пейзаж»;

- Щукина Екатерина - 3 место в номинации «Пейзаж»;

- Брянских Владислав - 3 место в номинации «Жанровая фотография»;

- Суханова Марина - 3 место в номинации «Животные»;

- Гаджиев Азиз – 3 место в номинации «Этюд».

Свидетельства участника конкурса-выставки «Палитра мгновений» получили 16 учащихся фотостудии «Класс!».

http://gorono-ozersk.ru/node/5698