Материалы проверки коррекционной школы направлены в прокуратуру

Контрольно-счётная палата Озёрского городского округа опубликовала материалы контрольного мероприятия в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 34 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Целью визита муниципальных ревизоров в коррекционную школу, состоявшегося в апреле 2018 года, была проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств и использования муниципального имущества за 2017-й и начало 2018 года.

Финансирование школы производится из местного и областного бюджетов в соотношении 8 и 25 миллионов рублей соответственно и оставляет чуть более 33 миллионов в год. Незначительные средства поступают также в рамках финансирования муниципальных образовательных программ и организации летнего отдыха и занятости учащихся. Платные услуги в последние годы шокла №34 не оказывает.

Большая часть финансирования – 27 млн. рублей – уходит на оплату труда персонала, чуть менее пяти миллионов выделяется на закупку товаров, работ и услуг.

При проверке расчётов с персоналом школы по оплате труда нарушений не выявлено. Однако ревизоры обнаружили несколько десятков нарушений в финансово-хозяйственной деятельности, организации бухгалтерского учёта, учета и использования муниципального имущества.

Так, некоторые счета, накладные и прочие денежные обязательства принимались к учету до даты заключения контракта или договора. Такие «доверительные» отношения сложились у руководства школы только с ММПКХ и ПАО «Челябэнергосбыт». Бухгалтерская отчётность за 2017 год признана сотрудниками контрольно-счётной палаты «заведомо недостоверной» в силу отсутствия в ней данных о приобретённом школой программном обеспечении. Система автоматической пожарной сигнализации образовательного учреждения, согласно документации, оказалась «бесхозной», однако стоимость работ по её установке составила чуть менее миллиона рублей. Возникшее в результате расхождение фактической и задокументированной стоимости активов школы составило 16%, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.11 КоАП РФ.

Неправильно рассчитанная сумма амортизации здания школы привела к занижению расходов учреждения по уплате налога на имущество за 2017 год, правда, незначительному. В нарушение Гражданского Кодекса РФ, помещения столовой и 17 единиц производственного столового оборудования общей балансовой стоимостью 667 281,52 рублей были переданы в безвозмездное пользование ООО «Детское общественное питание», а оплата коммунальных услуг пищеблоку, переданному в безвозмездное пользование, осуществлялись Учреждением за счет средств, выделенных в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. К тому же определить стоимость коммунальных услуг (отопление, водоснабжение и электроснабжение) не представляется возможным в силу отсутствия контрольно-измерительных приборов.

Ревизоры также вывили многочисленные факты неправомерных выплат стимулирующего характера. Например, ведущему бухгалтеру доплата за интенсивность была осуществлена с превышением установленного размера на 160%.

По результатам проверки директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 34 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» направлено Представление для устранения выявленных нарушений и замечаний.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озёрского городского округа и в прокуратуру.

Озёрск.ру