Евгений Щербаков: «Пожар в районе гаражного массива был оперативно локализован и устранён»

В понедельник глава округа начал аппаратное совещание с комментария по комплексу мероприятий, которые проводились в Озерске 18 и 19 мая по ликвидации пожара в районе озера Кызылташ. Евгений Щербаков поблагодарил сотрудников МЧС России за безотлагательно и эффективно принятые меры.

– Сотрудники Специального Управления ФПС №1 МЧС РФ не первый раз самоотверженно трудятся в ходе чрезвычайных ситуаций, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Все жители округа уверенны в профессионализме сотрудников нашей противопожарной службы и знают, что на этих людей можно положиться. Также хочу выразить благодарность сотрудникам УВД, которые принимали непосредственное участие в данных мероприятиях и не допустили беспорядков и мародёрства. Очень достойно проявили себя добровольцы, которые своими силами эвакуировали с опасной территории четвероногих питомцев. Совместными действиями пожар был оперативно локализован и устранён.

Подробную информацию о происшествии и действиях противопожарной службы представил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Владимир Чудов:

– Сообщение о пожаре поступило 18 мая в 13:45, по прибытию первого пожарного подразделения была проведена разведка на местности, выяснилось, что горят гаражи, камыш и сухая трава. Была угроза распространения огня на комплекс очистных сооружений, на промышленный водоём ФГУП «ПО «Маяк», а также на автобазу МП «УАТ» и АЗС ФГУП «ПО «Маяк». Пожару был присвоен третий ранг сложности, создан штаб пожаротушения.

В ходе ликвидации пожара было задействовано 25 основных автомобилей, 3 специальных и 2 вспомогательных, 4 поливомоечные машины. К мероприятиям по тушению были привлечены 136 сотрудников Специального Управления ФПС №1 МЧС России. Распространению пожара способствовали: сильный порывистый ветер, местами до 12 метров в секунду, большая горючая загрузка в гаражах (канистры с ГСМ, баллоны с пропаном, ацетиленом, кислородом), территория гаражного кооператива была захламлена бытовым мусором, близкое примыкание камыша к гаражным кооперативам – эти обстоятельства осложнили работу пожарных.

Площадь пожара составила 6 500 квадратных метров, было повреждено 257 гаражей. Возбуждено уголовное дело по статье №168 Уголовного кодекса РФ. Пожар был локализован в 19 часов 41 минуту 18 мая, полностью ликвидирован 19 мая в 2 часа 57 минут.

Евгений Щербаков обратился к жителям Озерского городского округа с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности:

– Как показывает практика, причиной большинства пожаров является человеческий фактор. К сожалению, очень часто люди, совершая неосторожные действия, не задумываются о последствиях, которые могут быть очень серьёзными. Прошу озерчан обратить внимание на соблюдение правил противопожарной безопасности.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35926/