Борис Дубровский отвечает на вопросы журналистов в Карабаше

Сегодня в Карабаше организована пресс-конференция губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Ранее Карабаш считался одним из самых экологически загрязненных городов региона и страны. В последние годы здесь стали происходить заметные перемены к лучшему.
Борис Дубровский осмотрит ряд объектов ЗАО «Карабашмедь». Состоится презентация проекта рекультивации хвостохранилища. Губернатору также покажут проект благоустройства центральной площади города.
Глава региона вместе с журналистами побывает на стройплощадке торгово-развлекательного центра, осмотрит физкультурный спорткомплекс и многофункциональную арену. После этого Дубровский ответит на вопросы журналистов.
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Ключевые теги: Дубровский, Карабаш, экология, пресс-конференция.
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