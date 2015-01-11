Борис Дубровский отвечает на вопросы журналистов в Карабаше

Сегодня в Карабаше организована пресс-конференция губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Ранее Карабаш считался одним из самых экологически загрязненных городов региона и страны. В последние годы здесь стали происходить заметные перемены к лучшему.

Борис Дубровский осмотрит ряд объектов ЗАО «Карабашмедь». Состоится презентация проекта рекультивации хвостохранилища. Губернатору также покажут проект благоустройства центральной площади города.

Глава региона вместе с журналистами побывает на стройплощадке торгово-развлекательного центра, осмотрит физкультурный спорткомплекс и многофункциональную арену. После этого Дубровский ответит на вопросы журналистов.

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