27 мая будет перекрыто движение транспортных средств

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры 27.05.2018 г., с 09:45 час. до 11:00 час. будет временно перекрыто движение транспортных средств:

- по ул. Матросова от пересечения с ул. Еловая до пр. К. Маркса;

- по ул. Октябрьская от пересечения с пр. К. Маркса до ул. Колыванова;

- по ул. Семенова от пересечения с ул. Октябрьская до остановки магазин «Электроника».

Информация предоставлена УКСиБ.