27 мая будет перекрыто движение транспортных средств

Уважаемые жители Озерского городского округа!
В связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры 27.05.2018 г., с 09:45 час. до 11:00 час. будет временно перекрыто движение транспортных средств:
- по ул. Матросова от пересечения с ул. Еловая до пр. К. Маркса;
- по ул. Октябрьская от пересечения с пр. К. Маркса до ул. Колыванова;
- по ул. Семенова от пересечения с ул. Октябрьская до остановки магазин «Электроника».
Информация предоставлена УКСиБ.
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