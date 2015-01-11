Борис Дубровский рассказал о своих планах на второй губернаторский срок

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский не стал отвечать на вопрос, будет ли он баллотироваться на второй срок в сентябре 2019 года.

"А мы не спешим. 1,5 года работы ещё. У нас же ещё столько встреч. Вы будете спрашивать меня, а я буду уходить от ответа", - заявил он.

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Борис Дубровский работает во главе региона с сентября 2014 года, до этого он был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината.

https://www.nakanune.ru/news/2018/05/21/22508138/