На Южном Урале ожидается сильный ветер

Как сообщили в ГУ МЧС региона, осадков не ожидается, а температура поднимется до 20−25 градусов тепла.
При этом синоптики прогнозируют, что ветер ускорится до 17−22 м/с.
Спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий. Если ветер застал на улице, не стоит прятаться около стен домов, возле остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьях.
Напомним, в конце апреля по Челябинску пронесся ураган.
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Ключевые теги: Челябинская область, синоптики, спасатели, предупреждение.
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