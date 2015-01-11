На Южном Урале ожидается сильный ветер

Как сообщили в ГУ МЧС региона, осадков не ожидается, а температура поднимется до 20−25 градусов тепла.

При этом синоптики прогнозируют, что ветер ускорится до 17−22 м/с.

Спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий. Если ветер застал на улице, не стоит прятаться около стен домов, возле остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьях.

Напомним, в конце апреля по Челябинску пронесся ураган.

http://www.nakanune.ru/