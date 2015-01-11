Челябинск занял 6 место среди самых матерящихся городов

Составлен список самых матерящихся городов России – Челябинск в нём занял 6 место, сообщили составители рейтинга, независимое агентство Zoom Market.

Челябинск в этом списке занял 6 место, первое досталось Перми, второе – Воронежу, третье – Иваново. Самым мало матерящимся городом стала Казань. Москва и Санкт-Петербург не вошли в десятку, заняв 18 и 23 место соответственно.

К слову, когда в своё время появились видеозаписи падения Челябинского метеорита, жители других российских регионов отмечали, что их неприятно удивило количество матерящихся челябинцев.

http://www.chel.aif.ru/news