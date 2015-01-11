С 1 июня можно оформить Европротокол без автоинспектора и споров между водителями

Чтобы оформить аварию без вызова ГИБДД, то есть по Европротоколу, потребуется наличие в машине спутниковых систем ГЛОНАСС или специальное мобильное приложение.

С 1 июня вступает в силу первая часть поправок в закон об ОСАГО, касающаяся Европротокола. Лимит выплат по нему увеличивается. Максимальная сумма, на которую сможет рассчитывать пострадавший в аварии при простом оформлении ДТП - 100 тысяч рублей. До 1 июня лимит - 50 тысяч рублей. Повышение лимита вполне справедливо, ведь средняя выплата по ОСАГО хоть и снизилась в последнее время, но все равно больше лимита по Европротоколу. За три месяца этого года она составила 64 225 рублей.

Напомним, что Европротоколом можно воспользоваться только в том случае, если столкнулись два автомобиля, застрахованных по ОСАГО, нет пострадавших и не причинен ущерб третьим лицам, а также у водителей нет разногласий по поводу обстоятельств аварии.

Но с 1 июня выяснять отношения, кто прав, кто виноват водителям на дороге не придется. Европротокол можно будет оформить даже при наличии разногласий.

И вот тут-то и возникает сложность для водителей. Если автомобиль хотя бы одного из них оборудован специальными системами на основе ГЛОНАСС, которые способны передавать некорректируемую информацию в автоматизированную информационную систему ОСАГО, то можно смело оформлять Европротокол даже при наличии разногласий. Например, оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора.

Если нет устройств ГЛОНАСС, но есть специальное мобильное приложение "ДТП. Европротокол", тоже можно не вызывать ГИБДД даже при наличии разногласий. С помощью этого приложения можно провести съемку повреждений, и оно само передаст некорректируемую информацию в АИС ОСАГО. Оно даже подскажет, что и как снимать.

Скачать его на смартфон можно в App Store для Iphone или в Google play для Android бесплатно.

Сумма, на которую сможет рассчитывать пострадавший при простом оформлении ДТП - до 100 тысяч рублей

Правда, пока раздел по оформлению ДТП в этом приложении находится в разработке. Но к 1 июня заработает, обещают в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Если нет технических устройств и приложений, то для оформления Европротокола необходимо согласие между участниками ДТП.

Если нет ни устройств, ни согласия - требуется оформлять аварию в ГИБДД.

Напомним, что для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области сейчас есть возможность оформления Европротокола без лимита выплат. Такая возможность в этих четырех регионах сохранится и после 1 июня. Воспользоваться ей смогут только те, у кого машины оборудованы соответствующими устройствами или есть необходимое мобильное приложение. Кроме того, в этой ситуации отсутствие разногласий между участниками обязательно. Если разногласия есть, то при оформлении ДТП без ГИБДД пострадавший может рассчитывать на выплату только в пределах 100 тысяч рублей.

Такой порядок с Европротоколом продлится до следующего года. С 1 октября 2019 года вступит в силу вторая часть поправок в закон об ОСАГО, касающаяся Европротокола. С этой даты он будет безлимитный для аварий в любом регионе страны.

При этом получить безлимитную выплату можно будет даже в том случае, если у водителей есть разногласия. Но для этого также потребуется либо соответствующее оборудование ГЛОНАСС на автомобиле, либо специальное приложение в смартфоне.

Если же оборудования и приложения нет, то при наличии разногласий потребуется обращаться в ГИБДД.

Если нет разногласий, но нет и оборудования с приложением, то пострадавший сможет рассчитывать на выплату только в пределах 100 тысяч рублей.

Вот такая сложная схема должна быть в голове у водителя, если он попал в аварию. Поэтому ее даже в Правилах дорожного движения пришлось прописывать. А вот когда вступят в силу поправки в Правила - пока неизвестно.

https://rg.ru/2018/05/21/voditeli-smogut-oformit-avariiu-bez-vyzova-gibdd.html