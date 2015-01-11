Ночью 23 мая на Южном Урале возможны заморозки

Ночью и в утренние часы 23 мая в горах и пониженных участках рельефа Челябинской области возможны заморозки в воздухе и на почве до минус одного градуса.

По информации синоптиков, в течение предстоящих суток сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный — северо-западный, ночью отдельные порывы до 14−18 м/с, днем — до 14 м/с.

«Температура воздуха ночью плюс 5−10, в горах и низинах — до минус одного, днем в среду воздух прогреется до 19−24 градусов», — говорится в сообщении.

В большинстве районов Челябинской области 23 мая сохранится высокий риск возникновения природных пожаров.

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