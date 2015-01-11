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Состоялись публичные слушания «Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2017 год»

24 мая на плановом заседании Собрания депутатов округа, с учётом рекомендаций, сформированных в ходе публичных слушаний, депутатскому корпусу предстоит рассмотреть проект решения «Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2017 год».

17 мая в актовом зале администрации публичные слушания открыл председатель Собрания депутатов округа Олег Костиков. Председательствующим слушаний был избран заместитель председателя Собрания Андрей Кузнеченков.

С докладом «О социально-экономическом развитии Озерского городского округа за 2017 год» выступил начальник управления экономики администрации Александр Жмайло. В начале выступления он подчеркнул, что одной из приоритетных задач стратегического развития округа должно стать создание благоприятных условий для жизни и работы. Как следует из доклада, на протяжении последних трёх лет в округе наблюдается снижение уровня трудовых ресурсов, о чём в свою очередь свидетельствует снижение уровня зарегистрированной безработицы. При этом на рынке труда есть возможности для трудоустройства, и кроме того наблюдается рост среднего показателя заработной платы:

– Средний уровень заработной платы (42,5 тысяч рублей) на протяжении нескольких лет остаётся выше уровня заработной платы в Челябинской области, но при этом сохраняется серьёзный разрыв между уровнем оплаты труда на градообразующем предприятии, на предприятиях обрабатывающей отрасли и в целом на рынке труда Озерского городского округа.

Александр Жмайло отметил, что следствием кризиса, поразившего экономические процессы по всей стране, стала нехватка ресурсов для инвестиций, что сказывается на снижении инвестиций в основной капитал, а также на снижении объёмов строительных работ:

– На рынке жилья в 2017 году сложилась отрицательная динамиака. Причинами этого процесса являются снижение покупательной способности населения и перенасыщение озерского рынка, поскольку с 2014 по 2016 год темпы ввода жилья в Озерске были сопоставимы с динамикой советского времени. В 2017 году в тяжёлой ситуации оказался и малый бизнес, ориентированный на локальный рынок товаров и услуг.

В качестве положительных моментов, характеризующих экономику округа, Александр Жмайло отметил рост промышленного производства, который в первую очередь обусловлен положительной динамикой на ФГУП «ПО «Маяк». В 2017 году был зафиксирован рост доходов населения на 1,4 процента, но, к сожалению, этот незначительный рост в настоящее время не может компенсировать падение, которое отмечалось на протяжении последних трёх лет.

– На ряду со снижением количества индивидуальных предпринимателей, вызванным объективными обстоятельствами, – пояснил начальник управления экономики администрации, – у озерского частного бизнеса существует потенциал, и по мере восстановления платёжеспособного спроса можно прогнозировать и восстановление малого предпринимательства, что и наблюдалось в округе в 2008-2009 годах.

В завершении своего доклада Александр Жмайло обратил внимание на то, что вызовы, которые сегодня стоят перед Озерским городским округом, и пути их решения должны найти отражение в стратегии развития округа на 2019-2030, которую планируется разработать в ближайшее время.

Далее с докладом «Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2017 год» выступила начальник управления по финансам администрации. Елена Соловьёва обратила внимание на то, что общий объём поступлений доходов бюджета округа в 2017 году составил 3 380 038,7 тысяч рублей:

– По сравнению с 2016 годом рост составил 9,7 процента за счёт увеличения налоговых поступлений, а также безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней.

Из общего объема безвозмездных поступлений большая часть (1 916,6 тысяч рублей) – это целевые средства, направленные на финансирование образования, социальные выплаты населению, ремонт автомобильных дорог, исполнение федеральных и муниципальных программ. Налоговые и неналоговые доходы бюджета округа составили 759 467,6 тысяч рублей (22,5 процента в общем объеме доходов) и увеличились по сравнению с 2016 годом на 19,8 процента.

Основными доходами в структуре налоговых поступлений являются налог на доходы физических лиц и налоги на совокупный доход. Доля налогов на совокупный доход увеличилась с 6 процентов в 2016 году до 14,3 процентов в 2017, то есть более чем на 70 млн рублей. Такое значительное увеличение поступлений обусловлено решением Правительства Челябинской области о перенаправлении с 1 января 2017 года в бюджеты муниципальных образований 50 процентов отчислений от налога, взимаемого по упрощённой системе налогообложения, в целях укрепления их доходной базы, создания финансовых условий для эффективного решения вопросов местного самоуправления.

Общая сумма расходов бюджета округа в 2017 году составила 3 379 031,9 тысяч рублей. Увеличение к уровню 2016 года составило 8,2 процента. Одним из основных приоритетов бюджетной политики в 2017 году являлось повышение заработной платы в бюджетной сфере, на эти цели было направлено 1 461 600,1 тысяч рублей, что на 5,9 процентов больше, чем в 2016 году. В 2017 году в округе было реализовано 29 муниципальных и 24 ведомственных целевых программы.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство были профинансированы в объеме 242 207,6 тысяч рублей. На дорожную деятельность из бюджета округа в 2017 году направлено 202 915,6 тысяч рублей, что на 7,5 процентов больше, чем в 2016 году. На капитальные ремонты объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы и другие капитальные вложения по строительству и реконструкции затрачено 64 498,7 тысяч рублей.

Необходимо отметить, что все принятые расходные обязательства округа в 2017 году были исполнены без просроченной кредиторской задолженности. Средства резервного фонда администрации округа в 2017 году не использовались (было запланировано – 200 тысяч рублей). Все расходные обязательства были обеспечены источниками покрытия.

Заключение на отчёт об исполнении бюджета округа в 2017 представил председатель Контрольно-счётной палаты Андрей Глухов. Он отметил, что целью внешней проверки исполнения годового бюджета является подтверждение полноты и достоверности данных, оценка соблюдения бюджетного законодательства и уровня исполнения показателей, утверждённых решением о бюджете округа за отчётно-финансовый год:

– Бюджетные назначения по доходам за 2017 год были выполнены на 97,9 процента. Долговые обязательства округа погашались в установленные сроки без нарушений. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета округа подтверждает его достоверность.

Далее Андрей Глухов представил рекомендации Контрольно-счётной палаты Озерского городского округа. В частности, главным администраторам доходов – повысить уровень их собираемости, продолжить работу по привлечению резервов их поступления. Органам исполнительной власти – предусмотреть меры по повышению эффективности и оптимизации деятельности муниципальных предприятий. Главным распорядителям бюджетных средств – обеспечить их целевое и эффективное использование, а также контроль за выполнением бюджетными учреждениями показателей муниципальных заданий. В заключение Андрей Глухов подчеркнул, что отчёт об исполнении бюджета округа за 2017 год соответствует требованиям бюджетного законодательства.

После основных докладов перед участниками публичных слушаний выступила председатель Общественной палаты округа Вера Аксёнова. Она отметила, что для анализа исполнения бюджета округа за 2017 год в палате была создана и работала комиссия. Вера Аксёнова обратила особое внимание на то, что в целом Общественная палата положительно оценила работу администрации Озерского городского округа, а также представила отчёт, подготовленный общественной комиссией:

– Положительным моментом является исполнение бюджета 2017 года с увеличением объема доходов по сравнению с первоначальным планом на 336 млн рублей, в том числе за счёт перевыполнения плана по собственным доходам на 17 млн рублей. Общественная палата рекомендует и в дальнейшем продолжить работу по привлечению в бюджет дополнительных средств для финансирования приоритетных направлений развития округа.

По итогам публичных слушаний с учётом поступивших предложений были сформированы рекомендации. На плановом заседании Собрания депутатов, которое состоится 24 мая, депутатскому корпусу предстоит рассмотреть проект решения «Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2017 год».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35940/

Ключевые теги: ОГО, Собрание депутатов, публичные слушания.

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