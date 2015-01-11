ВИЧ «взрослеет». На Южном Урале изменился портрет ВИЧ-инфицированного

20 мая по инициативе ВОЗ, проводится Международный день памяти умерших от СПИДа.

Челябинская область продолжает находиться в числе неблагополучных регионов по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Находимся мы на 8 месте с показателем поражённости 1147 на 100 тысяч населения при среднероссийском — 700 на 100 тысяч.

Такая ситуация складывается на протяжении достаточно длительного времени при том, что ситуация в целом стабилизируется. Число южноуральцев с положительным ВИЧ-статусом, как и вновь выявленных случаев остаются примерно на уровне прошлого года.

Новое «лицо» ВИЧ.

Согласно данным областного Роспотребнадзора, в конце 2017 года на Южном Урале проживает 37,2 тысяч человек с диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая почти 11 тысяч тех, кто погиб от этого заболевания и смежных с ним.

В настоящий момент специалисты замечают в регионе новую тенденцию. «Изменилась сама структура заболеваемости, — рассказала замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Ольга Степанова. — Она смещается на старшие возрастные группы, это люди 30−39 лет (46,5%), более того социально благополучные и трудоустроенные. ВИЧ-инфекция выходит за пределы групп риска».

Эксперты считают это естественным процессом. «Раньше ядром эпидемии были молодые люди — мужчины, потребители инъекционных наркотиков, которые инфицировались 7−10 лет назад, — уточняет главный врач областного центра СПИДа Маргарита Радзиховская. — Некоторые до сих пор ведут ассоциальный образ жизни, многих мы ещё не выявили, они не проходят лечение и не получают препараты, а значит являются распространителями инфекции. Они-то и передвинулись в другую возрастную группу.

При этом они являются активными половыми партнёрами. Именно поэтому они сейчас инфицирую женщин в возрасте 25−35 лет. Боюсь, уже через несколько лет мы увидим это в статистике.

Ориентируемся на женщин.

Действительно, ведущий путь инфицирования в прошлом году, как и в 2016 году, — половой (60%). Если рассмотреть особенности по полу, то среди мужчин заражение в 70% случаев происходит через иглу, 30% половой, у женщин всё наоборот.

Поэтому профилактические мероприятия в 2018 году будут нацелены в первую очередь на женщин. В том числе и на тех, кто уже имеет ВИЧ-статус.

«На сегодняшний день Челябинская область в лидерах по снижению перинатальной передачи ВИЧ от матери к ребенку, — продолжает Маргарита Радзиховская, — в регионе зафиксировано 1,7% случаев при общероссийском 2%.

Для большего успеха мы считаем основной задачей на этот год привлечь, охватить антиретровирусной терапией, всех женщин, которые имеют диагноз ВИЧ-инфекция. Не допустить рождения ребёнка с ВИЧ.

План охвата антиретровирусной терапией в 2018 — 15 тысяч пациентов, которые непрерывно будут получать пожизненное лечение. Нужно отметить, что в южноуральском регионе правительство идёт на встречу и выделяет достаточное финансирование на приобретение препаратов.

Ещё одним направлением в борьбе с ВИЧ является работа с некоммерческими организациями. Большее число не выявленных случаев ВИЧ-инфекции находятся среди групп риска, в частности наркоманы. На сегодняшний день нас изменилась наркоситуация, нет массовых групповых потреблений. Эти группы не идут в медицинские организации, значит нужно идти к ним. И здесь помощь могут оказать социально-ориентированнные некоммерческие организации.

Зона риска.

На территории России, вне зависимости от региона, есть основные группы риска (классификация ВОЗ): работники коммерческого секса, мужчины практикующие секс с другими мужчинами, люди, находящиеся в местах лишения свободы и наркопотребители.

«Именно эти группы являются резервуаром ВИЧ-инфекции, — считает председатель правления Научно-исследовательского центра «Есть мнение» Юрий Авдеев. — Здесь выявляемость колеблется от 30% (среди заключённых) до 5% (жрицы любви). Для сравнения в трудовых коллективах, которые так пристально рассматривают госорганы, она не превышает 1%.

Но на работу с этими закрытыми группами необходимы средства, на контакт они идут в основном не с госучреждениями, а с нами — социально-ориентированными некоммерческими организациями.

На мой взгляд в нашей стране нужно повышать доступность информации о ВИЧ для населения. Попробуй с подростками поговорить на эту тему — ты сразу растлитель и негодяй. Нет у нас эффективной профилактики в стране, поэтому у нас так много ВИЧ-инфекции.

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