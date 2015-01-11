Садоводов Южного Урала освободили от платы за скважины

Садоводы Челябинской области не должны будут предоставлять информацию для бурения и использования скважин — об этом стало известно на заседании комитета по экологии и природопользованию.

Как пояснила первый заместитель министра имущества и природных ресурсов области Татьяна Анашкова, СНТ не должны будут представлять документы о технических и финансовых ресурсах для использования скважин. Оформление всех бумаг потребовало бы немалых средств.

«Упрощение закона позволит легализовать скважины, — пояснил председатель комитета Константин Струков. — В этом его смысл. Легальных скважин сейчас в области всего две. Платить никто не хочет и не будет».

В итоге решено, что садоводы будут иметь лицензированные скважины, но без каких-либо затрат.

http://www.chel.aif.ru/