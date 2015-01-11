40 лет нужно, чтобы полностью газифицировать Южный Урал

При нынешних объёмах финансированию, полностью газифицировать Челябинскую область можно лишь через 40 лет — такая информация прозвучала на комитете комитета по строительной политике и ЖКХ регионального парламента.

По словам заместителя министра строительства и инфраструктуры области Ивана Белавкина, на газификацию в 2018 году выделили 505 миллиона рублей — для сравнения в прошлом году 440 миллионов. Приоритет отдают тем территориям, где уровень газификации ниже — это Октябрьский, Нязепетровский, Уйский, Верхнеуральский районы. Например, Нязепетровский район получил 25,7 миллиона рублей, а некоторые территории — вообще ничего. В основном, это происходит из-за того, что заявки городов и районов не проходят экспертизу — как случилось, скажем, с Копейском. В результате средства, выделенные Копейску, ушли в другие муниципалитеты.

«Но ведь заявок гораздо больще — на 3 миллиарда, — прокомментировал депутат Владимир Чебыкин. — Поэтому много жалоб на темпы газификации — люди готовы дать деньги, а результатов нет». Сейчас уровень газификации в области составляет 70%, а чтобы довести его до 100% в ближайшее время требуются совсем другие суммы.

«При нынешнем финансировании нам понадобится 40 лет! Не многие доживут до этого счастья! — возмущался депутат Александр Мотовилов. — Газа у нас много, даже переизбыток, если мы его экспортируем. Газификация — это рабочие места, развитие села. Надо хотя бы по миллиард в год выделять на эти цели».

«Надо даже 2 миллиарда просить!» — подхватил Владимир Чебыкин.

В итоге депутаты решили создать рабочую группу, которая займется этим вопросом и поиском дополнительного финансирования.

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