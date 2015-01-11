Олег Костиков пожелал выпускникам состояться в жизни

Сегодня сразу в десяти образовательных организациях Озерского городского округа прозвенели Последние звонки. С этим событием вчерашних учеников поздравили не только родные и близкие, но и официальные лица.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Олег Костиков по сложившейся традиции посетил школу №34 и в торжественной обстановке поблагодарил учителей и пожелал «ни пуха, ни пера» тем, для кого через несколько дней начнутся экзаменационные испытания:

- Уважаемые выпускники, вы находитесь у школьного порога, за которым вам придется постоянно отвечать на вопрос, что вы стоите в этой жизни. Детство закончилось – это не очень приятный момент, но есть и позитивный: завтра у вас начнется взрослая история, с вашими личными, не родительскими, успехами и неудачами. Пусть вам повезет и у вас все будет хорошо!

В этот праздничный день выпускники не столько сами принимали поздравления, сколько обращались с добрыми словами к своим учителям, пели, танцевали, дарили подарки и цветы. Благодарность не обошла ни одного сотрудника школы. Дети говорили спасибо за работу и заботу всем, кто за годы учебы стал им родным, прощались с любимой школой, которая столько лет была их вторым домом.

Последний звонок, как всегда, получился очень добрым и трогательным мероприятием. Эмоции переполняли всех, но мыслями каждый старшеклассник и родитель был уже в будущем: какой выбор сделать, где продолжить образование?

Из года в год на Последних звонках звучит обращение от органов местного самоуправления:

- Где бы вы ни учились дальше, мы ждем вас, ребята, дипломированными специалистами в Озерском городском округе. И желаем, чтобы ваш выбор был правильным, и вы все состоялись в той или иной профессии, а мы гордились вами.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35974/