В Челябинской области появился уникальный медицинский КАМАЗ за 14 млн

Челябинский центр медицины катастроф получил уникальный передвижной комплекс на базе автомобиля КАМАЗ — необходимые для его приобретения 14 млн рублей были выделены из областного бюджета.

Комплекс предназначен для оказания медицинской помощи при ЧС и нештатных ситуациях, может быть использован в качестве мобильного трассового пункта медицины катастроф и в качестве эвакотранспортного средства при массовых санитарных потерях. Характеристики машины позволяют ей передвигаться в сложных дорожных условиях и вне дорог. Автомобиль обеспечивает возможность одновременного оказания помощи и эвакуации до шести носилочных больных, в том числе до четырех реанимационных.

На борту расположились четыре комплекта аппаратуры жизнеобеспечения, портативный аппарат УЗИ, предусмотрены запас кислорода, медицинские укладки, система воздушной дезинфекции. Для связи и сбора информации работают два ноутбука и четыре портативных радиостанции, а также система позиционирования ГЛОНАСС. Дополнительно КАМАЗ оснащен амбулифтом для подъема и спуска больных, съемным тентом для развертывания приемно-сортировочного поста.

Комфортные условия созданы и для бригады, которая будет работать в комплексе. В кузове автомобиля расположен сообщающийся с медицинским блоком служебный отсек с двумя спальными местами для персонала, вакуумным туалетом, умывальником и микроволновой печью. Комплекс и бригада могут работать в режиме длительного пребывания. Продолжительность автономной работы определяется только запасом топлива и воды.

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