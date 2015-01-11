Потерявшийся ребёнок – это общая беда

25 мая в международный День памяти пропавших детей в Озерске прошла акция, подготовленная волонтёрами озерского отделения добровольческого поисково-спасательного отряд "Легион Спас Север", Центром культуры и досуга молодежи. В акции приняли участие Служба по делам молодежи администрации, бойцы стройотрядов, депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Виталий Вельке.

Следует отметить, что по официальным данным в России ежегодно пропадает более 15 тысяч детей. В 2017 году в поисково-спасательный отряд «Легион Спас» поступило более 1000 заявлений о пропавших детей из разных регионов России. 18 детей до сих пор не найдены.

25 мая в торговом комплексе «Фестиваль» волонтеры подготовили инсталляции с историями пропавших детей. Рассказывали посетителям комплекса о детской наивности, доброте и безграничной вере в людей, а также о беспечности взрослых. Добровольцы говорили о том, почему пропадают дети, знакомили озерчан со статистикой.

– Это мероприятие прежде всего для взрослых, потому что детская безопасность – это зона ответственности взрослых людей, – объясняли своим собеседникам серьёзность данной проблемы волонтёры.

Для маленьких посетителей комплекса в этот день состоялся конкурс рисунков на тему "Безопасность", были подготовлены памятки о том, как не потеряться в городе или в лесу, и что делать, если это все-таки случилось.

– Дети – это будущее не только отдельной семьи, но и всего сообщества. Когда обрывается жизнь ребенка, когда он бесследно пропадает – это горе для его родных и близких, это горе для всех взрослых, кто был рядом и не смог уберечь ребёнка от беды. 25 мая в международный день памяти пропавших детей по всем регионам России проходят акции, конкурсы и концерты. Добровольцы-поисковики относятся очень трепетно к этой дате, ведь наша общая задача помочь потерявшимся детям вернуться домой живыми и здоровыми, – рассказал о своём отношении к этой дате депутат Собрания депутатов округа Виталий Вельке.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35983/