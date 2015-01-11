Программа «Меркурий» поможет повысить качество молочной продукции на Южном Урале

В Минсельхозе Челябинской области считают, что введение с 1 июля обязательной электронной ветеринарной сертификации в отношении всей продукции животного происхождения позволит повысить контроль качества за счет отслеживания сырьевых потоков и готовых продуктов.

С июля 2018 года расширяется перечень продукции, подконтрольной ветеринарной службе. С 1 июля ветеринарные документы будут выдаваться на мороженое, сливочное масло, жиры и масла, изготовленные из молока, молочные пасты, сыры и творог, пастеризованное молоко, готовые или консервированные продукты из мяса, консервированную рыбу. Такую продукцию магазины и сети общественного питания смогут принимать только при наличии ветеринарной справки, оформленной в федеральной государственной информационной системе «Меркурий». В Челябинской области электронный оборот в ветеринарии начал действовать с 2014 года. Оформлено более 20 млн сопроводительных документов, регион занимает первое место в России по этому показателю.

По данным областного управления Россельхознадзора, в 2018 году проведены исследования готовой продукции по показателям качества и безопасности, отобрано 72 пробы, 22 из них показали несоответствие техрегламентам Таможенного Союза. Среди нарушений: несоответствие информации, указанной на этикетке, включение крахмала, пальмового масла, сухого молока, а также превышение микробиологических показателей.

«В январе этого года Роспотребнадзор проводил проверку всех крупных молокоперерабатывающих предприятий Челябинской области. Проверена продукция Чебаркульского, Златоустовского, Копейского, Саткинского молочного заводов, ООО "Ореол", "Уральской молочной компании", предприятия "Подовинновское молоко", пальмового масла в ней обнаружено не было», – уточнил замминистра сельского хозяйства региона Александр Раевский.

По словам Раевского, выявленные нарушения говорят в первую очередь о несовершенстве работы по 44 Федеральному закону. Продукция крупных молокоперерабатывающих предприятий практически не попадает в социальную сферу. Поставки осуществляют юрлица, которые нередко используют фальсифицированную продукцию, потому что основной критерий по 44-ФЗ – это цена.

Минсельхоз совместно с Роспотребнадзором неоднократно обращались в Заксобрание, в федеральное министерство сельского хозяйства с предложением внести изменения в федеральный закон, включив в процедуру торгов необходимые критерии отбора по качественным показателям хотя бы в отношении продуктов питания.

Несколько изменить ситуацию позволит система «Меркурий». «Сейчас мы сопровождаем, грубо говоря, сырое молоко, но не сопровождаем готовую продукцию. Но с 1 июля документы будут выдавать и на переработку, и если на завод принято определенное количество сырого молока, а выход продукции будет больше, то система не даст произвести эту "лишнюю" продукцию», – объяснил начальник отдела государственного ветеринарного контроля Сергей Тузов.+

На сегодняшний день все крупные предприятия агрокомплексы внесены в систему «Меркурий». Компании уже поставляют продукцию и сопровождают ее ветеринарными документами в электронном виде.

https://dostup1.ru/