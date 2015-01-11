Полиция напоминает о Правилах пожарной безопасности.

В связи с наступлением пожарно-опасного периода Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск напоминает жителям Озерского городского округа о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и предупреждают об административной ответственности, предусмотренной ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах».

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова запрещается вблизи зеленных насаждений разведение открытого костра, бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло, оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах.

При нарушении данных условий ответственность наступает по ч. 1 ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (штраф от 1500 до 3000 рублей), а в условиях особого противопожарного режима по ч. 3 ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц – до 40000 рублей, на юридических лиц – до 500000 рублей.

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра ответственность наступает по ч. 2 ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (штраф от 3000 до 4000 рублей).

В период особого противопожарного режима сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия по предупреждению лесных пожаров, проводят беседы с гражданами по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах и предупреждают об ответственности за их нарушения.

Заместитель начальника полиции

по охране общественного порядка Андрей Печенкин