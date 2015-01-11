Поселок Метлино стал местом проведения престижных соревнований

26 мая в поселке Метлино прошёл Первый турнир по боксу и кикбоксингу, посвящённый Международному дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Озёрска, Верхнего Уфалея, Каслей, поселков Метлино и Новогорный.

В церемонии открытия соревнований приняли участие мастер спорта международного класса по кикбоксингу, пятикратный победитель международных турниров, чемпион Европы и трёхкратный чемпион России, Чемпион Европы Павел Исинбаев, а также депутат Собрания депутатов округа Ольга Хакимова:

- Впервые турнир подобного уровня проходит в поселке Метлино, - отметила Ольга Хакимова, - Желаю всем участникам хороших выступлений, позитива и бодрого настроения. Уверена, что наш турнир станет теперь традиционным.

Судейскую коллегию соревнований возглавил Александр Жигмонт. Соревнования проходили при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа, муниципального учреждения «Арена», общественной организации «Легион Мастеров», спортивного клуба единоборств "Хорт". Спонсором турнира выступил Озерский завод энергоустановок во главе с директором Артемием Левиным.

Результаты соревнований:

Кикбоксинг:

1 место: Гайсин Денис (Метлино), Паршаков Сергей.

2 место: Гайсин Ильгиз (Метлино), Глухов Илья.

Бокс:

1 место: Фоминых Владимир, Ямалитдинова Виктория (Метлино), Сурин Степан, Магомедов Динислам, Кагарманов Ренальд (Метлино), Паршин Андрей (Новогорный), Коротков Виталий.

2 место: Кадыров Фарит(Метлино), Конников Георгий, Ткаченко Александра, Вахрамеева Екатерина (Метлино), Гумматов Давид, Байтурин Ильдар (Метлино), Умурзаков Арслан (Метлино), Булатов Вильдан, Халиков Валерий (Метлино), Пешков Александр(Метлино).

Тренируются спортсмены под руководством тренеров Александра Жигмонта, Дмитрия Никулина, Владислава Газизова, Николая Белова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35998/