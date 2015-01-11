Борис Дубровский рассказал, какой станет область в ближайшие пять лет

Южный Урал в ближайшие годы встанет в центр масштабных международных и экономически проектов.

В 2020 году в Челябинске пройдут международные саммиты ШОС и БРИКС, к 2025 году должна быть построена Уральская ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом. О том, какой станет область в ближайшее пять лет, рассказал губернатор региона Борис Дубровский.

Борис Дубровский в начале беседы подвел итоги работы на ПМЭФ и рассказал, что были подписаны соглашения с Нижегородской и Курганской областями.

- На встрече с новым главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным я попросил его максимально быстро включиться в работу по нашему региону, - отметил глава региона. - Челябинск и Магнитогорск попали в список городов, где, в соответствии с новыми майскими указами президента будет наведен порядок и решены проблемы экологии.

Губернатор отметил, что ждет массу инициатив от Минприроды.

- Особенно ждем нашего совместного проекта - закона об управлении качеством атмосферного воздуха за счет системы квотирования, - пояснил он. - С этой инициативой мы выходили на Госсовет еще в 2016 году, сейчас она обретает форму закона, и именно Челябинская область станет пилотным регионом для наработки правоприменительной практики.

Кроме того, Борис Дубровский рассказал, как будет построена работа по возведению ВСМ.

- В данный момент мы находимся на стадии рассмотрения заявки нашего «Хозяйственного партнерства УВСМ» в Минтрансе России, до 30 сентября должны получить их ответ, - добавил он. - Надеемся, что он будет положительным. Мы на это работаем, в обосновании проекта показали самые значимые эффекты, которые ожидаем в случае его реализации.

Напомним, что Уральская высокоскоростная магистраль станет ключевым условием для создания агломерации Екатеринбург-Челябинск численностью более четыре миллионов человек. Это – третья по величине агломерация в России. Благодаря улучшению транспортного сообщения и скорости передвижения между городами будет улучшена мобильность жителей, налажены новые бизнес-потоки, достигнуты другие эффекты. Производства Южного Урала получат заказы на работу на много лет вперед. Благодаря налоговому эффекту появятся концессионеры. Как только будет просчитана экономическая модель – появятся и инвесторы.

- В данный момент стоимость проект оценивается в 350 миллиардов рублей, - уточнил Борис Дубровский. – Мы отправили в Минпром предложение, в рамках которого половину составляет грант государства, остальные в долях - деньги концессионера, инвестора и заемные ресурсы.

Инвестиции вернутся за 30 лет.

- Проект очень интересный, - добавил губернатор. - Я думаю, что насущность ВСМ в России уже назрела, и мы скоро от разговоров перейдем к практике. Вполне возможно, что к агломерации в будущем подключится Курган и Тюмень.

Губернатор добавил, что большие перспективы наблюдаются у дороги Челябинск - Астана.

- Это наша приграничная территория, и Южному Уралу она дала бы хорошие перспективы, - подчеркнул он. - На мой взгляд, это стоит просчитывать. Но пропасть невозможно преодолеть в два прыжка. Мы наметили для себя прыжок и пытаемся его сделать, долететь до того края.

Напомним, что сейчас в ВСМ готовы сложиться несколько инвесторов – РМК, ЧТПЗ, «РВМ-Капитал». Возможно, что в качестве инвесторов выступят РЖД, однако губернатор заявил о том, что проекту нужно не увеличение числа концессионеров, а новый стратегический партнер.

- Новый игрок не принесет нам новых компетенций, нам нужен стратегический партнер, - отметил Борис Дубровский. - Кто станет концессионером, купит Хозяйственное партнерство и начнет продвигать проект, может быть, войдет в переговоры с правительством. А мы будем ему всячески помогать в рамках своих компетенций, сопровождать проект, чтобы в 2021 году начать стройку, а к 2024 году уже ее заканчивать.

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