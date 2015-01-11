В России существенно выросли цены на бензин

С 21 по 27 мая в России заметно выросли цены на бензин – АИ-95 подорожал на 79 копеек, его цена достигла 43,6 рубля за литр.

Стоимость топлива марки АИ-92 повысилась на 76 копеек и составила 40,76 рубля за литр. Литр дизельного топлива подорожал на 79 копеек до 43,65 рубля. По данным Московской топливной ассоциации, цены на топливо в столице выросли сразу на 88-90 копеек, до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 за литр АИ-95. Дизельное топливо подорожало на 85 копеек до 43,99 рубля, уточняет РИА Новости.

По данным Челябинского УФАС на 20 мая, за неделю произошло увеличение цен на бензин ООО «Газпромнефть-Центр» АИ-92, АИ-95 и ДТ – на 60 копеек, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» АИ-95 – на 1 рубль, ДТ – на 1 руб. 10 копеек, ООО «Башнефть-Розница» АИ-92 и АИ-95 на 50 копеек, ДТ – на 70 копеек, ООО «Регион» АИ-92 – 1 руб. 40 копеек, АИ-95 – 1 руб. 20 копеек, ДТ – 80 копеек.

https://dostup1.ru/