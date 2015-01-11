Суд отказался выпустить из СИЗО озерского экс-полицейского, обвиняемого в избиении дебошира

Челябинский областной суд в понедельник, 28 мая, отказался отпустить под домашний арест одного из пары бывших полицейских, обвиняемых в избиении дебошира и его последующем подкупе в Озерске, – экс-опер останется под стражей как минимум до июля.

Напомним, инцидент произошел в июле 2017 года в Озерске. Тогда в свой выходной день сотрудник ГИБДД стал очевидцем драки, вмешался, был избит, получил перелом челюсти. Его обидчиков доставили в отдел. Выйдя из изолятора через 10 дней, один из задержанных написал заявление на сотрудников полиции, которые, с его слов, плохо с ним обращались в ИВС: пинали, пытали током и выбили несколько зубов – предъявил телесные повреждения. Началось разбирательство, а через несколько дней оперативников полиции поймали при передаче денег адвокату заявившего на них дебошира.

В отношении мужчин были возбуждены дела по части 1 статьи 309 УК РФ (подкуп потерпевшего в целях дачи им ложных показаний) и пунктам «а, б» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия и спецсредств). Их арестовали и уволили из органов по отрицательным мотивам. Сроки содержания под стражей несколько раз продлевались.

Вот и на этот раз один из экс-полицейских, Владик Кучугулов, и его адвокат обжаловали очередное постановление Озерского городского суда о продлении обвиняемому срока содержания под стражей на два месяца, а всего до 9 месяцев 21 суток, то есть до 4 июля 2018 года.

«Рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Кучугулова, Челябинский облсуд оставил данное постановление без изменения», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

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