В Челябинской области пройдет ЕГЭ по математике базового уровня

Сегодня, 30 мая, в рамках государственной итоговой аттестации в 11 классах пройдет единый госэкзамен (ЕГЭ) по математике базового уровня — его сдадут более 12 тыс. южноуральских школьников.

С 2015 года ЕГЭ по математике разделен на два уровня: базовый и профильный. Решение о том, какой именно вид экзамена сдавать принимают сами учащиеся на основании того, необходим ли им предмет для поступления в вузы. На выполнение экзаменационной работы по математике базового уровня отводится три часа (180 минут). Работа состоит из одной части, включающей 20 заданий с кратким ответом. Для получения аттестата достаточно получить оценку «3» (удовлетворительно).

Специально для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также для учащихся специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, будет проведен государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по математике. Для участия в нем зарегистрировались 279 человек.

ЕГЭ по математике профильного уровня будет проходить 1 июня. С полным расписанием ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году можно ознакомиться на сайте официального портала единого государственного экзамена.

https://dostup1.ru/