Первый городской

Заканчивать учебный год, в котором дети начали изучать предмет «Основы православной культуры», фестивалем, – это идея достаточно новая. Тем не менее, она уже стала популярна в ряде школ.

И вот в этом году 23 мая во Дворце творчества детей и молодёжи прошел первый такой городской фестиваль, и посвящен он был Дню славянской письменности и культуры.

В празднике приняли участие учащиеся начальных классов школ 22,29,30 и 33.

Открылся фестиваль ярким выступлением учащихся школы №29 (руководитель Светлана Большакова, хореографы Галина Штейникова и Яна Садилкина). Они исполнили хореографическую композицию по мотивам Бажовских сказов.

А дальше… Дальше ребятишки в игровой форме закрепляли знания, полученные во время учебного года и получали новые. В доступной форме детям было рассказано о создателях славянской письменности – святых равноапостольных Кирилле и Мефодии, о их роли в формировании нашей уникальной культуры, о том, почему Русь называли Святой, что такое святость… Не забыли поотгадывать загадки и продолжить пословицы о важности книг и знаний, с удовольствием слушали песни в исполнении педагога Дворца культуры «Маяк» Светланы Спесивцевой и вокального ансамбля «Созвучие» (педагог Анна Торопова, концертмейстер Елена Тынянская).

После этой яркой вступительной части пришло время практики.

Ученики разделились на группы и отправились на обучение в восьми творческих мастерских: «Церковно-славянский язык» (руководители Елена Шорина и Галина Семенова), «Музыка» (руководитель Елена Шавалдина), «Театр» (руководитель Дарья Потапова), «Архитектура» (руководитель Наталья Яковлева), «Игровая полянка» (руководитель Татьяна Горохова), «Журналистика» (руководители сотрудники информационного центра ФГУП «ПО «Маяк» Светлана Сыромолотова и Мария Шарова), «Рукоделие» (руководитель Татьяна Сухарева), «Изобразительное искусство» (руководитель Оксана Доленко).

Всего за 45 минут ребятишки собрали из бумажного конструктора звонницу Ивана Великого, сделали птичку-веснянку, подготовили инсценировку из жизни Кирилла и Мефодия, разработали авторские эскизы росписи пасхального яйца, оформили стенгазету о Пасхе, выучили новую песню, освоили и поиграли в народные игры, написали о фестивале информационную заметку и подготовили фоторепортаж о фестивале в виде слайд-шоу и с огромным интересом и удовольствием прикоснулись к изучению церковно-славянского алфавита, попробовали писать пером и попытались сами создать берестяную грамоту.

Но вот пришло время подводить итоги.

К собравшимся обратился настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Шорин.

Завершая фестиваль, команды поделились результатами в малом зале Дворца.

Затем отец Димитрий еще раз поздравил всех с праздником – Днем славянской письменности и культуры и вручил всем участникам благодарственные письма.

О целях и задачах фестиваля рассказала координатор Духовно-просветительского центра «Первоцвет» Елена Шорина.

Есть надежда, что фестиваль будет развиваться и дальше при поддержке администрации и педагогов Дворца творчества детей и молодёжи, потому что к этому есть все предпосылки и огромный интерес детей, в первую очередь.

Подробнее в видеосюжете

Александр Волынцев