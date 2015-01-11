В Челябинской области будут служить «Терминаторы»

Боевые машины поддержки танков или сокращенно БМПТ поступят в танковую дивизию, что дислоцируется в Чебаркуле. Модель носит официальное название «Терминатор».

— Они будут участвовать в проведении войсковых испытаний по определению форм и способов применения данных типов машин в боевых порядках, — пояснил начальник автобронетанковой службы ЦВО полковник Андрей Терюхов.

Справка:

БМПТ «Терминатор» собрали на базе танка Т-90. Она вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом «Атака-Т». Экипаж — пять человек.

Машина предназначена для поражения высокозащищенных целей типа танка, высокомобильных легкобронированных машин, живой силы противника, оснащенной гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами.

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