Движение на автодороге Подъезд к Екатеринбургу ограничат до 15 сентября

ФКУ Упрдор «Южный Урал» сообщает о старте ремонтных работ на Подъезде к Екатеринбургу (трасса М-5) в Челябинской области — введено ограничение движения.

Ремонтные работы начались 28 мая на автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва — Рязань -Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. «Речь идет о Подъезде к Екатеринбургу, участках с 39-го по 44-й километр (левый проезд), а также со 112-го по 121-й километр. В этой связи вводятся временные ограничения для транспортных средств: на первом участке движение будет организовано по одной полосе по левому проезду, на втором движение будет реверсивным (поочередным)», — говорится в сообщении.

Ремонтные работы продлятся до 15 сентября и включат в себя фрезерование, ликвидацию колейности, заделку трещин, ликвидацию пучин, укладку выравнивающего слоя. Также будут заменены датчики метео- и видеоконтроля, барьерное ограждение и сигнальные столбики. На 42-м километре построят площадку для отдыха с выравнивающим слоем, бордюрами и разметкой. По всем участкам будут досыпаны обочины в соответствии с нормативом из измельченного продукта фрезерования и выполнена разметка.

Напомним, параллельно на Урале начался масштабный ремонт федеральной трассы А-310, там ограничения вводятся на 4 месяца.

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