На Бажовку в конце июня съедутся более 20 тыс. гостей

Бажовский фестиваль народного творчества состоится 26-й раз в Челябинской области на новой площадке в Пластовском районе (Демаринское поселение) – праздник пройдут 22-24 июня.

В этом году на сего в этом году на фестивале ожидают около 5 тыс. участников и более 20 тыс. гостей. Формат останется прежним. Гостей ждет Мастеровая слобода и Этногород, Банный фестиваль и фестиваль традиционных продуктов питания «Раздолье». Вместе с этим, организаторы приготовили несколько сюрпризов: в рамках Мастеровой слободы откроется новая программа «Живинка в деле», здесь можно будет понаблюдать за настоящей битвой гончаров, сделать своими руками детскую игрушку, принять участие в традиционных обрядах. Одним из них станет кузнечная свадьба.

«На сегодняшний день принято уже более 300 заявок (а это порядка 700 участников из Самарской, Кировской, Омской и других областей). Подготовка к празднику народного творчества идет полным ходом. Завтра, 31 мая, последний день приема заявок», – говорится в сообщении.

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