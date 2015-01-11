У выпускников наступила ответственная пора

В понедельник 29 мая выпускники, которые выбрали для себя географию и информатику, уже включились в процесс сдачи государственных экзаменов. 30 мая, в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, озерские одиннадцатиклассники сдавали первый из основных экзаменов по математике базового уровня.

Следует отметить, что в Челябинской области зарегистрировались на сдачу данного экзамена более 12 тысяч участников, из которых 362 выпускника в Озерском городском округе.

Как пояснила начальник управления образования администрации Любовь Горбунова, для проведения государственной итоговой аттестации по математике базового уровня было открыто пять пунктов приёма экзаменов: два в школах №№32 и 33, два для обучающихся по медицинским показаниям в школе №29 и на дому, а также один для обучающихся школы №201. Среди участников нет выпускников прошлых лет, так как они не сдают базовую математику.

– Все пункты у нас готовы в полном соответствии с требованиями Рособрнадзора. Образовательные учреждения принимали участие во всех тренировочных мероприятиях, которые проводились под патронатом Министерства образования РФ и Министерства образования и науки Челябинской области. На сегодняшний день готовы все аудитории, всё необходимое компьютерное оборудование, – подчеркнула Любовь Горбунова. – Никаких технических новшеств в этом году у нас не появилось, две новые технологии были опробованы нами ещё в прошлом году. Сегодня в школе №33 осуществлялся прокурорский надзор, и нарушений не зафиксировано, а также ход экзаменов во всех ППЭ контролируют общественные наблюдатели.

Напомним, что в соответствии с требованиями о проведении экзаменов в пунктах сдачи ЕГЭ установлены стационарные металлоискатели, средства видеонаблюдения, а также средства подавления мобильной связи. В прошлом году озерские пункты проведения ЕГЭ были оборудованы системами видеонаблюдения в режиме онлайн, трансляция осуществляется в открытом доступе в сети интернет. Кроме того, в 2017 году в Озерске была опробована новая технология – печать контрольно-измерительных материалов (КИМ) и сканирование экзаменационных работ непосредственно в аудитории, в пункте проведения ЕГЭ.

Второй год среди предметов по выбору лидером является обществознание, на втором месте – физика, затем идут химия, английский язык и биология. 1 июня 263 озерских выпускника будут сдавать экзамен по профильной математике, который необходим для поступления в высшие учебные заведения по программам бакалавриата и специалитета. 6 июня одиннадцатиклассники будут сдавать экзамен по русскому языку, ещё один предмет, обязательный для получения аттестата.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36020/