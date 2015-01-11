Пассивный заработок в Интернете, как способ мошенничества

В последнее время на просторах сети Интернет все больше и больше получает распространение вид мошенничества, в котором аферисты предлагают заработать путем внесения денег в какой-либо финансовый либо инвестиционный проект и получить доход от выплат больших процентов.

Пользователям сети предлагают отправить на указанный счет или номер кошелька определенное количество денег, а назад обещают вернуть больше, например, в двукратном размере от вложенной суммы. Возможно, выплаты и произведут в первые несколько раз, но после того, как гражданин внесет крупную сумму денег, мошенники перестают выплачивать возвраты под различными предлогами, либо блокирует доступ к ресурсу.

Так, в апреле в полицию обратился житель Озерска с заявлением по факту мошенничества. Молодой человек в социальной сети увидел объявление с рекламой пассивного заработка в сети Интернет, в котором предлагалось получение прибыли путем вложения денег в один из интернет-ресурс под большие проценты. Потерпевший в начале года дважды перечислял на данный ресурс по 300 рублей, возвращая потом по 400 рублей, что позволило ему предположить о легальности и надежности данного заработка. В марте молодой человек перечислил на данный ресурс 6000 рублей, однако, по истечению определенного срока, он своих денег обратно уже не получил.

Обращаем внимание, что вкладывая деньги в псевдоинвестиции, которые предлагаются в сети интернет, вы подвергаетесь значительному риску потерять не только прибыль, но все свои сбережения. Наиболее надежный пассивный заработок может быть только вклад в банке.

Начальник Отделения дознания УМВД России по ЗАТО г. Озерск

Елена Кашеварова