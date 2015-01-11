Чиновники рассказали, как найти пункт выдачи полисов ОМС в Челябинской области

Новый удобный сервис появился на днях на сайте Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области. Его возможности позволяют искать пункты выдачи полисов ОМС как по названию страховой организации, так и по месту ее нахождения.

Кстати, многие забывают, что в ряде случаев полис нужно менять на новый. Например, если вы изменили фамилию, имя и отчество или пол. Если вы переехали в другой регион. Если вы изменили адрес прописки внутри Челябинской области, об этом также нужно уведомлять страховую компанию в течение одного месяца.

— Для замены полиса ОМС можно выбрать любой удобный гражданину пункт, — замечают в пресс-службе. — А найти такой стало проще с появлением нового сервиса.

Получить консультацию по оформлению полиса ОМС также можно по бесплатному номеру контакт-центра ТФОМС 8−800−300−10−03.

https://www.chel.kp.ru/