Челябинская область получила дополнительные деньги на зарплаты

Челябинская область получила из федерального бюджета дополнительно 776,4 млн рублей. Об этом 31 мая на заседании областного Заксобрания сообщил министр финансов региона Андрей Пшеницын.

Из них 520,6 млн рублей предусмотрены на повышение зарплат в бюджетной сфере региона. Потребность в этом вызвана увеличением минимального размера оплаты труда. А 255,7 млн пойдут на оснащение детских поликлиник медицинскими изделиями.

Как пояснили в областном министерстве финансов, план по доходам бюджета региона с учётом этих поправок составит 150 млрд 459,6 млн рублей. Расходная часть запланирована в размере 160 млрд 726,7 млн. Правда, дефицит остаётся на прежнем уровне — 10 млрд 267,1 млн.

Депутаты Заксобрания уже внесли соответствующие поправки в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Что касается дефицита, то, как отметил председатель парламента Владимир Мякуш, по итогам первого квартала 2018 года профицит превысил 7 млрд рублей. Таким образом, к концу года, возможно, бюджет станет профицитным или с минимальным уровнем дефицита.

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