Забава и Адам. ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена новорожденных челябинцев

Рейтинги были составлены по итогу мая. В прошлом месяце на свет появились 3372 малыша.

амыми популярными именами прошлого месяца для девочек стали: Анастасия, Виктория, София, Арина, Алиса, Анна, Валерия, Дарья, Мария.

Новорожденных мальчиков родители чаще всего называли Артемами. А также Михаилами, Александрами, Максимами, Никитами, Дмитриями, Иванами, Матвеями, Егорами, Кириллами.

Но есть и рейтинг самых редких имен. В мае девочек называли: Оливия, Виолетта, Аксинья, Зоя, Любава, Ефимия, Забава, Изабелла, Тея, Даниэлла, Устинья.

А у мальчиков тоже появился список необычных имен: Клим, Гордей, Яков, Архип, Мефодий, Эдгар, Булат, Адам, Демьян, Добрыня.

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