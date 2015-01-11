Ветер и грозы: штормовое предупреждение на Южном Урале продлили на понедельник

В понедельник, 4 июня, синоптики обещают Челябинской области сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду, предупреждает земляков пресс-служба ГУ МЧС Росси по Челябинской области.
В отдельных районах области возможны сильные осадки, грозы и град. Зато на Южном Урале, наконец, потеплеет. Днем воздух может прогреться до +19 градусов, а в южных районах до +24.
МЧС просит южноуральцев быть бдительными и избегать ситуаций, опасных для жизни. При усилении ветра нужно реже выходить на улицу, не оставлять без присмотра детей. Если ветер застал вас на свежем воздухе, старайтесь спрятаться в подъездах или магазинах. А вот стены домов, остановки общественного транспорта, рекламные щиты и деревья старайтесь обходить стороной — здесь на вас может что-либо упасть.
https://www.chel.kp.ru/
Ключевые теги: Челябинская область, прогноз погоды, штормовое предупреждение.
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