Ветер и грозы: штормовое предупреждение на Южном Урале продлили на понедельник

В понедельник, 4 июня, синоптики обещают Челябинской области сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду, предупреждает земляков пресс-служба ГУ МЧС Росси по Челябинской области.

В отдельных районах области возможны сильные осадки, грозы и град. Зато на Южном Урале, наконец, потеплеет. Днем воздух может прогреться до +19 градусов, а в южных районах до +24.

МЧС просит южноуральцев быть бдительными и избегать ситуаций, опасных для жизни. При усилении ветра нужно реже выходить на улицу, не оставлять без присмотра детей. Если ветер застал вас на свежем воздухе, старайтесь спрятаться в подъездах или магазинах. А вот стены домов, остановки общественного транспорта, рекламные щиты и деревья старайтесь обходить стороной — здесь на вас может что-либо упасть.

https://www.chel.kp.ru/