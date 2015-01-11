День защиты детей должен быть праздничным для каждого ребёнка

В Международный день защиты детей председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Олег Костиков, депутат Виталий Вельке и председатель профсоюзной организации ФГУП «ПО «Маяк» Максим Чубенко навестили воспитанников «Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

В гости к детям депутаты пришли с подарками. Поскольку представители депутатского корпуса обещали 1 июня провести товарищеский матч по футболу, то в качестве подарков принесли яркие разноцветные футбольные мячи.

– Пока на улице прохладно, хотя сегодня уже наступил первый летний день, но как только станет теплее, мы обязательно проведём мероприятие на свежем воздухе, – пообещал ребятам председатель Собрания депутатов Олег Костиков. – Как и в прошлом году, совместно с Общественной молодёжной палатой, мы организуем конкурс рисунков на асфальте и поиграем в футбол.

Гости пожелали детям крепкого здоровья, успехов в учёбе, дружно жить одной большой семьёй.

– Поддерживайте друг друга, уважайте своих старших наставников и отлично проведите летние каникулы, – пожелал детям депутат Виталий Вельке.

– Сегодня прежде всего хочется пожелать вам интересного, насыщенного событиями лета, много ярких впечатлений и эмоций, и обязательно хорошего настроения, – присоединился к поздравлениям председатель профсоюзной организации ФГУП «ПО «Маяк» Максим Чубенко.

Помимо подарков, гости предложили ребятам принять участие во Всероссийской акции, которая проводится по инициативе партии «Единая Россия». 1 июня 2018 года все региональные и местные отделения партии принимают участие в флешмобе под названием #ДелаемДетям #ЕРдетям. Ребята рисовали на специальных табличках с хэштэгами акции и фотографировались вместе со своими рисунками. В этот же день 1 июня фотографии аккумулировались в социальных сетях. Акция проводится с целью привлечь внимание к теме детства и защиты интересов детей.

На каждом детском празднике обязательно звучат песни, которые дети готовят для гостей специально к торжеству. В День защиты детей ребята показали свои вокальные номера. В завершении встречи представители депутатского корпуса поблагодарили воспитанников «Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» за активную жизненную позицию, за постоянное участие во многих городских мероприятиях, в частности за волонтёрскую помощь во время проведения общегородского праздника, посвящённого Дню славянской письменности и культуры. Председатель Собрания депутатов Олег Костиков предложил ребятам уже сейчас начать подготовку и в апреле следующего года обязательно принять участие в конкурсе «Марафон талантов».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36040/