Туристам Сугомакской пещеры угрожает нависшая глыба

В Кыштыме посетителям Сугомакской пещеры грозит опасность – волонтеры, которые чистят памятник природы от надписей, обнаружили шатающийся кусок скалы прямо над входом в пещеру.

«Камень размером 60 на 60 сантиметров и весом примерно в 100 килограммов может упасть на голову кому угодно. Когда он упадет, никто не знает, но это может случиться в любой момент», – рассказал сайту «Кыштымский рабочий» житель Кыштыма, член РГО Андрей Синильщиков.

Сбить эту, в буквальном смысле, нависшую угрозу волонтеры не могут – изменять внешний вид памятника природы без официального разрешения нельзя. Такое решение могут принять лишь сотрудники учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Оно имеет лицензию на право пользования недрами Сугомакской пещеры.

Акция по очистке наружной части пещеры от надписей вандалов не завершена. Добровольцы снова пройдутся по ним металлическими щетками в 20-х числах июня.

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