Подведены итоги муниципального конкурса социальных проектов 2018 года. 4 июня конкурсная комиссия собралась на последнее заседание, чтобы назвать имена победителей. На конкурс было подано восемь проектов, претендующих на пять муниципальных грантов. Сумма муниципального гранта составляет сто тысяч рублей.

Напомним, что каждому члену комиссии были вручены оценочные листы. После ознакомления с проектами арбитры по десятибалльной шкале и по семи критериям оценивали поданные на конкурс заявки. В итоге каждый проект получал окончательную оценку, которая складывалась из суммы оценок по критериям. Окончательный результат определялся после суммирования оценок всех оценочных листов. Таким образом, победителями и обладателями муниципальных грантов стали:

1. «Дом надежды» - Фонд помощи животным «Преданное сердце» - 588 баллов

Создание и организация дополнительного места для размещения бездомных животных в приюте с широким привлечением зооволонтеров.

2. «Живи, цвети, родной поселок!» - АНО РЦСП «Диалог+» - 542 балла

Воспитание творческой, социально ответственной личности, прилагающей все усилия для развития и процветания малой родины (Метлино)

3. «Другая ответственность» - МБУ ДО «ДТДиМ», филиал «Дружба» (п. Новогорный) – 539 баллов

Вовлечение молодежи поселка Новогорный в волонтерскую деятельность через создание развивающих досуговых мероприятий для детей в возрасте от 6 до 16 лет в летнее каникулярное время в филиале ДТДиМ «Дружба».

4. «Мир един для всех» - МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №54 «Звездочка» - 504 балла

Создание условий для общения, развития, преодоления социальной изолированности детей-инвалидов Озерского городского округа.

5. «Мой поселок – моя забота» - АНО РЦСП «Диалог+» - 406 баллов.

Содействие формированию экологической и эстетической культуры жителей поселка, способствование наведению чистоты за счет решения проблемы облагораживания мусорных площадок, создание позитивного образа поселка (Метлино)