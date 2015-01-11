Рантье из Малиновки задолжал озёрскому олигарху 200 миллионов

Судья Арбитражного суда Челябинской области Владислав Воронов удовлетворил заявление индивидуального предпринимателя Игоря Литовкина о включении почти двухсот миллионов рублей в третью очередь реестра требований кредиторов должника – индивидуального предпринимателя Вадима Самойлова. Решению Челябинского арбитража предшествовало рассмотрение спора в третейском суде «Международного торгово-хозяйственного арбитража» при АНО «Центр развития альтернативных способов разрешения споров», г. Санкт-Петербург. Как следует из материалов дела, речь идёт о денежном займе.

Предприниматель Вадим Самойлов признан банкротом по собственному заявлению в ноябре 2017 года. В регистрационных данных бизнесмена, зарегистрированного в деревне Малиновка Сосновского района Челябинской области, значатся аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, посреднические услуги по аренде и купле-продаже недвижимого имущества. Кроме того, Самойлов является учредителем семи компаний разных сфер деятельности.

Игорь Литовкин – один из самых известных предпринимателей Озёрска. Только по официальным данным, ему принадлежат доли во множестве предприятий закрытого города: в продуктовых сетях, топливном и строительном бизнесе, в сфере недвижимости.

Определением Арбитражного суда в третью очередь реестра требований кредиторов Самойлова включены 193 758 618 руб. 54 коп. основного долга Литовкину и 74 132 руб. процентов за пользование чужим денежными средствами. Также в определении сказано, что точная размер процентов будет учитываться после погашения основной суммы задолженности, в связи с чем общая сумма, которую Самойлов должен будет оплатить Литовкину, может существенно увеличиться.

Озёрск.ру