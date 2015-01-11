До +29. В Челябинскую область ненадолго пришло лето

Завтра, 6 июня, на Южном Урале обещают настоящую летнюю погоду.

По сведениям Челябинского Гидрометцентра, в ближайшие сутки в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы. Температура на улице ночью составит +11+16 градусов, днем столбик термометра поднимется до +24+29. Юго-западный, а затем южный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с, с отдельными порывами до 18 м/с. В Челябинске максимальная температура днем составит 28 градусов.

Однако уже на следующий день, 7 июня, снова похолодает. По области прогнозируют днем до +21 градусов и дожди.

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