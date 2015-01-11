Результаты первых экзаменов в девятых классах стали известны на Южном Урале

Результаты ГИА по иностранным языкам стали известны на Южном Урале 5 июня, сообщают в пресс-службе регионального министерства образования.

Ученики девятых классов сдавали первые экзамены 25 и 26 мая.

«Более тысячи участников экзамена по английскому языку (48,5%) получили оценку «отлично» и более 700 участников (33,5%) получили оценку «хорошо». По французскому у нас 11 отличников (24%) и 26 хорошистов (57%). По немецкому языку нет ни одной неудовлетворительной оценки, 9 оценок «отлично» (17,5%) и 32 – «хорошо» (61,5%)», – рассказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Узнать об оценках ученики смогут в своих школах или на сайте Регионального центра оценки качества и информатизации образования. Подать апелляцию можно будет 6 и 7 июня. Для выпускников и их родителей также действует горячая линия, вопросы можно задать по телефону +7 (351) 263-25-17.

Напомним, ранее стало известно об аннулировании результатов экзаменов двух южноуральских школьников, один из которых взял с собой телефон, а другой фотографировал задания.

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