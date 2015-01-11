Сводка происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 211 происшествий, возбуждено 17 уголовных дел, раскрыто 10.

1 июня в полицию обратился житель Озерска с заявлением по факту кражи велосипеда «Мерида» стоимостью 15000 рублей из подъезда дома № 26 по бульвару Гайдара. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили по «горячим» следам подозреваемого в совершении данной кражи, им оказался житель д. Новая Теча, 1983 года рождения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В этот же день сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу сотового телефона. Смартфон стоимостью 22000 рублей был оставлен несовершеннолетним в мужской раздевалке спортивного комплекса «Лидер» 4 апреля этого года. Подросток, спохватившись, через 20 минут вернулся в раздевалку, однако, телефона на месте уже не оказалось. В этот же день в озерскую полицию поступило по данному факту заявление.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска 1 июня установили и задержали подозреваемого в совершении кражи данного телефона, им оказался житель Озерска, 1986 года рождения. В ходе дознания было установлено, что мужчина, обнаружив бесхозный телефон в раздевалке, подумав, что это его, так как у него схожая модель, забрал его с собой. Уже дома он обнаружил, что телефон чужой, однако, мер к тому, чтобы сообщить в администрацию спортивного комплекса или в полицию о найденной находке, он так и не принял.

Сотрудники полиции вернули сотовый телефон владельцу. В настоящее время отдел дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск проводит необходимые следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 17 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 23 раза. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 16 выездов.

Было составлено 239 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 30 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 13 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 14 протоколов.

Инспекторами ДПС пресечено 182 нарушения Правил дорожного движения, выявлено 2 водителя за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Осуществлено 5 выездов кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведен 1 профилактический осмотр на выявление взрывчатых веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск