В России планируется автоматически начислять штрафы предприятиям за загрязнение воздуха

В России планируется в автоматическом режиме начислять штрафы крупным промышленным загрязнителям окружающей среды. Денежные санкции наложат на основе информации, которая собирается и обрабатывается системами экомониторинга.

По данным издания, в четвертом квартале 2022 года планируется законодательно закрепить автоматические штрафы для компаний-загрязнителей окружающей среды. Об этом сказано в проекте «дорожной карты» Минстроя по проекту «Умный город» программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Как сообщил высокопоставленный федеральный чиновник, речь идет об упрощении процедур контроля. По его словам, важно, чтобы не индивидуально инспектор приходил на предприятие с проверками и составлял договор, а работала автоматическая система по аналогии с камерами, фиксирующими нарушение правил дорожного движения. Зафиксировали превышение — штраф.

Он уточнил, что, если штрафы будут погашены быстро, то, как и в случае с автомобилистами, могут применяться скидки. Такая автоматизация поможет сократить количество чиновников, ответственных за проверки, и уменьшить число злоупотреблений со стороны предприятий, считает он.

Напомним, в мае Госдума одобрила законопроект об установке с первого января 2019 года счетчиков вредных выбросов на крупных предприятиях. Создание таких систем контроля позволит получать информацию в онлайн-режиме, сообщала пресс-служба Минприроды. Данные направят в Росприроднадзор, который сможет оперативно реагировать на случаи превышения допустимых нормативов загрязнения. В министерстве подчеркнули, что сегодня все предприятия готовы к установке автоматических систем контроля, но в законодательстве имеются правовые пробелы, которые как раз и устраняются новым документом. В частности, в законе «Об охране окружающей среды» отсутствуют нормы, которые позволили бы обеспечить достоверность измеряемых показателей и информации, передаваемой в надзорные органы.

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