Во всех регионах УрФО, кроме Ямала, подскочили цены на бензин

Автомобильное топливо на заправках ВИНК в регионах Уральского федерального округа вновь подорожало. В среднем стоимость одного литра бензина выросла на 60 коп.

В двух регионах — Екатеринбурге и Челябинске рост стоимости бензина выше среднего. Ямало-Ненецкий автономный округ — единственная территория, где цены на топливо никак не изменились.

Последние данные о ценах розничного рынка моторного топлива приводит Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Средние цены на автобензин АИ-92 в УрФО выросли на 0,59 руб./литр до 40,22 руб./литр. Наибольший скачок цены произошел в Свердловской области — цена топлива увеличилась сразу на 73 коп. и составила 40,67 руб. за литр., в Челябинской области топливо подорожало на 68 коп. и теперь составляет 38 руб. 80 коп. за литр. Самый дорогой бензин АИ-92 на Урале на 4 июня — в главном нефтедобывающем регионе страны — Ханты-Мансийском автономном округе, цена увеличилась на 36 коп. стоимость литра составляет 44,93 руб. В Курганской области стоимость одного литра бензина АИ-92 составляет 39,93 руб, в Тюменской — 40,47 руб, на Ямале — 40,40.

Стоимость бензина АИ-95 по УрФО в среднем составляет 43,05 руб./литр, она увеличилась на 0,64 руб./литр. Вновь отличились АЗС Челябинской и Свердловской области, за неделю в Челябинске цены взлетели на 84 коп., в Екатеринбурге на 73 коп., минимальный рост — на 33 коп. — в Югре. Самый дорогой 95-й продают в ХМАО — литр в среднем стоит 46,38 руб.

Топливо АИ-98 подорожало в четырех субъектах, в среднем литр прибавил 0,53 руб., цена составляет 48,08 руб. Дизельное топливо подорожало на 0,50 руб./литр до 43,99 руб./литр.

По данным ЦДУ ТЭК, в целом по России с 28 мая по 3 июня бензин АИ-92 подорожал на 0,59 руб./литр до 41,68 руб./литр, АИ-95 — на 0,58 руб./литр до 44,64 руб./литр.

Повышение стоимости бензина началось практически сразу после выборов президента РФ. Во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил о том, что к сентябрю будут выработаны дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке топлива. Вместе с тем Минфин планирует внести в Госдуму проект о вводе экспортной пошлины на бензин, применять ее Правительство сможет в ручном режиме, в случае роста цен на внутреннем рынке, рассказал вчера министр энергетики Александр Новак.

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