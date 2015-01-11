Квартирные воры Челябинской области открыли «летний сезон»

Полицейские обратились к жителям региона с очередной «напоминалкой» о безопасности жилья.

Как показывает статистика, летом число квартирных краж увеличивается. Это связано с массовым отъездом жителей в отпуска и на дачи, из-за чего квартиры надолго остаются без присмотра. В связи с этим полицейские напомнили о мерах, которые обезопасят жильё от незваных гостей.

«Необходимо в первую очередь оборудовать входную дверь как минимум двумя надежными замками разных систем, а на окна, расположенные на первых двух этажах, установить решётки. Незнакомцев, представляющихся социальными работниками или продавцами каких-либо товаров, не стоит оставлять без внимания даже на несколько минут. Стоит отметить, что от такого способа краж больше всего страдают доверчивые пожилые люди», — рассказал начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Пластовскому району Владимир Голубков.

Но самым действенным способом защиты по-прежнему остаётся сигнализация. При несанкционированном проникновении сигнал поступает на пульт, и на место немедленно выезжают бойцы Росгвардии или частного охранного предприятия.

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